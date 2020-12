Governo dos EUA é alvo de ataques de hackers Pixbay

Por AFP

Publicado 13/12/2020 18:40 | Atualizado 13/12/2020 18:45

Diversas agências governamentais dos Estados Unidos foram vítimas de ataques cibernéticos que poderiam ter sido patrocinados por um governo estrangeiro, de acordo com reportagens publicadas pela imprensa neste domingo.



De acordo com reportagens jornalísticas, que não especificam quem está por trás dos ataques, os hackers monitoram a correspondência interna de vários órgãos do governo.



"O governo dos Estados Unidos está ciente desses relatórios e está implementando as medidas necessárias para identificar e resolver todos os problemas potenciais relacionados a esta situação", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Ullyot, à AFP.



Os alvos dos ataques incluem o Departamento do Tesouro e o FBI.



Na terça-feira, a empresa norte-americana de segurança de computadores FireEye, que costuma ser chamada ao resgate após ataques cibernéticos, admitiu ter sido alvo de um ataque de alta complexidade organizado por um governo estrangeiro.