Por AFP

Publicado 14/12/2020 16:39

Ancara, Turquia - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta segunda-feira (14) um toque de recolher de quatro dias na Turquia a partir da noite de 31 de dezembro para tentar conter a propagação do novo coronavírus nas festas de fim de ano.



Desde o fim de novembro, vigora na Turquia um toque de recolher aos fins de semana no âmbito das restrições impostas contra a covid-19.



Após uma reunião do governo, Erdogan afirmou que estas medidas começaram a dar frutos com uma redução no número de doentes em estado grave.



"Para consolidar os bons resultados obtidos, o toque de recolher será aplicado de forma ininterrupta desde 31 de dezembro às 21H00 (15H00 de Brasília) até 4 de janeiro às 05H00 (23h do dia 3 em Brasília)", declarou.



A Turquia registrou mais de 1,8 milhão de casos de covid-19 e 16.600 mortes.