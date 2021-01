Por AFP

Publicado 03/01/2021 15:08

Washington - A campanha de vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos está ganhando ritmo e poderá chegar a um milhão de injeções por dia - disseram autoridades de saúde neste domingo (3), reagindo às críticas pelo atraso inicial em um país com quase 350 mil mortes. "Houve algumas falhas, isso é compreensível", afirmou o principal assessor científico do governo, dr. Anthony Fauci, à rede ABC, alegando que "começar um programa de vacinação em massa e iniciá-lo com o pé direito" sempre terá desafios.O diretor médico dos Estados Unidos, Jerome Adams, disse à emissora CNN que as vacinas começaram em um contexto difícil: em meio a uma explosão no número de casos e das festas de fim de ano, dois fatores que colocam à prova equipes médicos já saturadas.O governo de Donald Trump havia prometido que 20 milhões de pessoas seriam vacinadas até o final do ano. Até agora, porém, pouco mais de 4,2 milhões receberam a primeira de duas doses da inoculação com as duas vacinas autorizadas no país - Pfizer/BioNTech, ou Moderna -, de acordo com dados do Centro para Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês)."A boa notícia é que estamos vendo (o ritmo) se acelerar rapidamente, graças aos nossos parceiros nos estados", celebrou Adams."Nas últimas 72 horas, 1,5 milhão de primeiras injeções foram ministradas (...), o que equivale a 500 mil por dia", por dia."É muito mais do que era a princípio", completou Fauci, acrescentando que "podemos chegar a um milhão por dia"."Executamos programas de vacinação em massa em nossa história. Não há razão para que não possamos fazer isso hoje. (...) Podemos fazer isso", insistiu.O cientista considerou que, após os grupos prioritários, a população em geral poderá começar a ser vacinada "no final de março, ou início de abril", a um ritmo de pelo menos um milhão de pessoas por dia. Isso significa que a imunidade coletiva poderá ser alcançada "no final do verão" (inverno no Brasil).Trump reagiu com tuítes e minimizou o número de mortos."O número de casos e mortes pelo Vírus da China é muito exagerado nos Estados Unidos pelo ridículo método de contagem do @CDCgov comparado ao de outros países, muitos dos quais, intencionalmente, relatam números muito inexatos e baixos. 'Na dúvida, chamem de Covid'. Notícias falsas!", publicou Trump no Twitter.Adams, que foi indicado ao cargo pelo próprio Trump, disse não ter motivos para questionar os números dos CDCs de todo país.Já dr. Fauci afirmou que "esses são números reais, pessoas reais e mortes reais".