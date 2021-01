O Reino Unido entrou em confinamento nesta terça-feira AFP

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:49 | Atualizado 05/01/2021 10:52

As escolas e universidades britânicas serão fechadas, e as aulas passarão a ser remotas. Além disso, os cidadãos serão aconselhados a permanecer em casa. Somente há autorização para sair de casa em caso de necessidades médicas, compra de alimentos, prática de exercício físico e trabalho presencial, se for indispensável.

"As semanas seguintes serão as mais difíceis até agora, mas realmente acredito que estamos entrando na última fase dessa luta", declarou Johnson. "Temos que permanecer cuidadosos com o que vem pela frente", acrescentou.

Com mais de 75.000 mortes, o Reino Unido é um dos dos países da Europa mais afetados pela covid-19 e a tendência se agravou nas últimas semanas, superando 50.000 casos por dia. Na segunda-feira, o país registrou quase 59.000 infecções.



*Com informações da AFP