Por AFP

Publicado 06/01/2021 11:05

Haia, Holanda - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta quarta-feira (6) a vacina contra a covid-19 da farmacêutica americana Moderna, a segunda com uso autorizado na União Europeia (UE)."A EMA recomendou conceder uma autorização de comercialização condicional para a vacina covid-19 da Moderna para prevenir a doença coronavírus 2019 em pessoas a partir dos 18 anos", anunciou a agência com sede em Amsterdã em um comunicado.A autorização da vacina da Moderna ocorre em meio a críticas sobre a lentidão da campanha de vacinação na UE, muito distante do ritmo dos Estados Unidos, Reino Unido e Israel."Esta vacina nos proporciona outra ferramenta para superar a atual emergência", disse a diretora-executiva da EMA, Emer Cooke, em nota."Esta segunda recomendação de vacina positiva apenas um ano depois de a OMS declarar a pandemia é uma prova dos esforços e do compromisso de todos os envolvidos", acrescentou.A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que é "uma boa notícia para nossos esforços para levar mais vacinas contra a covid-19 aos europeus".Vários países pressionaram a EMA para que autorizasse a vacina da Moderna diante do aumento de casos de coronavírus em toda Europa.A agência não chegou a um consenso em uma reunião na segunda-feira (4), inicialmente prevista para 12 de janeiro, e voltou a se reunir nesta quarta.A EMA afirmou que durante este tempo esteve "trabalhando duro para esclarecer todas as questões pendentes com a empresa".