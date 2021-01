EUA: apoiadores de Trump invadem Capitólio após confronto com a polícia

Washington - Apoiadores do presidente dos Estados Unidos (EUA) invadiram na tarde desta quarta-feira (6) as instalações do prédio do Capitólio, sede do Legislativo do país. A invasão ocorre após os manifestantes entrarem em confronto com policiais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas com roupas pretas, máscaras de gás lacrimogêneo e bandeiras dos EUA nas costas.

Mais cedo, o Capitólio chegou a ser evacuado por ameaça de uma "possível bomba". Jornalistas e parlamentares foram removidos do prédio rapidamente.

De acordo com a CNN americana, por causa da confusão, um toque de recolher foi imposto pela prefeitura de Washington. A medida passa a valer a partir das 18h locais.

Ainda segundo a emissora, as forças de segurança do local já pediram reforços para conter o protesto.

No Twitter, Donald Trump pediu para que os protestos sejam pacíficos. “Por favor, apoiem a polícia do Capitólio. Eles estão verdadeiramente do lado do nosso País. Fiquem pacíficos !”, escreveu.

Assista aos vídeos da confusão:

Fighting inside the capitol pic.twitter.com/X5pOgkconl — you are living through a coup attempt. (@benFranklin2018) January 6, 2021

Holy shit they’re literally breaking into the Capitol pic.twitter.com/y3WWefJsej — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 6, 2021

