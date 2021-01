Apoiadores de Trump invadiram Capitólio após confronto com a polícia AFP

Por AFP

Publicado 08/01/2021 09:08

Um oficial da Polícia do Capitólio não resistiu e morreu em consequência dos ferimentos sofridos na quarta-feira (6), durante a invasão à sede do Congresso americano, em Washington, por simpatizantes do presidente Donald Trump - anunciaram as autoridades na quinta à noite.

O agente Brian Sicknick "respondia aos distúrbios na quarta-feira no Capitólio e foi ferido enquanto enfrentava fisicamente os manifestantes", informou a Polícia do Capitólio em um comunicado.

"Voltou para seu posto e colapsou", relata a nota, acrescentando que "foi levado para um hospital local, onde sucumbiu aos seus ferimentos".

Sicknick é o primeiro policial morto por causa da violência deflagrada na quarta, quando uma multidão incitada por Trump invadiu o Congresso.

Quatro manifestantes morreram, incluindo uma mulher baleada pela polícia enquanto tentava entrar no Capitólio. As outras três mortes ocorreram no perímetro da sede legislativa, em circunstâncias ainda sob investigação.