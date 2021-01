Explosão em Madri Reprodução

Por iG

Publicado 20/01/2021 12:49 | Atualizado 20/01/2021 13:02

Uma grande explosão foi registrada no centro de Madri, capital da Espanha, nesta quarta-feira (20), e deixou, ao menos, dois mortos, segundo informações preliminares.



O serviço de emergências de Madri informou que pelo menos quatro andares de um edifício na capital espanhola foram atingidos por volta das 11h de Brasília. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação da explosão.



Segundo o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, porém, a explosão pode estar relacionada a um vazamento de gás.



Equipes de resgate e busca fazem buscas no local para encontrar possíveis corpos de vítimas.



Ao lado do prédio há uma escola que não tinha alunos por conta da suspensão de aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19. Parte da parede do prédio caiu sobre o pátio do colégio.



