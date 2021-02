Vinícius Jr com o carro elétrico que ganhou de presente Divulgação/Real Madrid

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 11:55

Além de diminuir a vantagem para o líder Atlético de Madrid para apenas três pontos no Campeonato Espanhol, os jogadores do Real Madrid tiveram mais motivos para comemorar. No treino desta segunda-feira (22), cada um foi presenteado com um carro elétrico pela Audi, patrocinadora do clube há sete anos.

Jogadores e o técnico Zinedine Zidane posaram com os presentes na garagem do CT do Real. A parceria com a fabricante alemã de carros de luxo rende ao elenco todo ano um veículo para cada um. Em contrapartida, os jogadores devem utilizá-los no deslocamento de casa até o CT.



Publicidade

Foram vários modelos distintos entregues, e a novidade em 2021 é que todos são carros elétricos. Os valores de mercado variam entre R$ 300 mil a R$ 750 mil.