Por AFP

Publicado 26/01/2021 16:32 | Atualizado 26/01/2021 16:35

Washington - O presidente americano, Joe Biden, manteve nesta terça-feira (26) a primeira conversa com seu contraparte russo, Vladimir Putin, na qual expressou seu apoio à Ucrânia frente à "agressão" de Moscou e sua preocupação com o "envenenamento" do opositor Alexei Navalni. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, informou que Biden ligou para Putin para discutir o desejo de estender o tratado de desarmamento nuclear New START e que na conversa também expressou o "forte compromisso" de Washington com a soberania ucraniana e sua preocupação com o "envenenamento de Navalni".