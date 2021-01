Ladrão foi detido pela polícia após ser encontrado fazendo sexo com mulher no local onde assaltou Reprodução

Publicado 28/01/2021 15:01

Bratislava - Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (27) após assaltar uma loja de conveniência em um posto de gasolina em Bratislava, na Eslováquia.



O que chama atenção na história é o fato do ladrão ter sido encontrado pela polícia nos fundos da loja, nu, ao lado de uma mulher.

Segundo informações, o homem entrou na loja, rendeu e agrediu um funcionário, pegando todo o dinheiro que tinha no caixa.

De acordo com a agencia de noticias TASR, uma mulher, apenas identificada como Sona, de 32 anos, entrou na loja pela porta dos fundos disposta a atrapalhar os planos do assalto.

Ela teria praticado sexo oral no homem, para que ele não se evadisse do local. Enquanto isso, o funcionário que havia fugido do local, contatou a polícia.

Ao chegar no posto de gasolina, os agentes encontraram a mulher e o ladrão deitados no chão. Apesar da informação não ser confirmada, acredita-se que a mulher se submeteu ao ato com medo de ser agredida.

“Leve-o, não consigo mais”, teria dito Sona aos policiais. O ladrão, que resistiu a prisão, teve de ser contido.