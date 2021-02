Este foi o segundo teste que acabou em explosão da SpaceX Reprodução

03/02/2021

Nesta terça-feira (2), a SpaceX , empresa do ramo espacial comandada pelo milionário Elon Musk, fez mais um voo teste com um protótipo de espaçonave. Entretanto, mais uma vez, o processo não teve um final feliz: assim como o ocorrido no lançamento anterior, em dezembro do ano passado, o foguete acabou explodindo ao tocar o solo.

Segundo informações da agência de notícias France Presse, o teste do foguete SN9 aconteceu em uma região de deserto chamada Boca Chica, no estado norte-americano do Texas, e teve autorização da Administração Federal de Aviação dos EUA. O protótipo é um estágio inicial do projeto da empresa para enviar astronautas para Marte em um futuro próximo.

Ainda de acordo com a publicação, o lançamento ocorreu por volta das 15h30 (horário local). A medida em que a altitude de 10km foi alcançada, os motores da SN9 foram desligados e ela realizou algumas manobras em pleno ar. Porém, o desastre aconteceu no retorno ao solo: ao tentar voltar para a posição vertical, a nave ganhou velocidade ao iniciar o processo de aterrissagem e acabou explodindo.

"Voltamos a ter um excelente voo. Temos apenas que trabalhar um pouco na aterrissagem", declarou um porta-voz da SpaceX , que transmitiu o evento ao vivo.

Investigação

Após o incidente, a Administração Federal de Aviação confirmou que fará uma investigação para entender o que motivou a explosão do foguete. Segundo um porta-voz da agência, em entrevista à CNN, a prioridade é garantir a segurança da regulamentação do transporte de passageiros em espaçonaves comerciais.

"A agência vai acompanhar as investigações da falha ocorrida nesta terça-feira durante a aterrissagem do protótipo SN9 da SpaceX. Apesar de ser um voo sem tripulação, é preciso entender o que ocasionou a explosão do foguete e garantir que o desenvolvimento do programa seja mais seguro no futuro", disse.

De acordo com a reportagem, documentos da agência revelam que problemas são considerados "passíveis de investigação" em lançamentos de foguetes nos seguintes casos:

- Acidente no lançamento ou na aterrissagem

- Incidente no lançamento ou na aterrissagem

- Acidente na base de lançamento

- Falha em completar um lançamento ou aterrissagem como previsto

- Evento ou série de eventos imprevistos que resultem em dano de 25 mil dólares ou mais

- Fatalidade ou lesão grave em algum dos envolvidos