Plínio Leandro, de 28 anos, foi confundido por veículos de comunicação como traficante Arquivo Pessoal

Por Thalita Queiroz*

Publicado 18/01/2021 15:37 | Atualizado 18/01/2021 15:49

Plínio Leandro Oliveira, de 28 anos, detido por desacato a autoridade durante uma ação da Polícia Civil na última sexta-feira (15), está tendo sua imagem associada a de uma traficante. A imagem do rapaz algemado, chegando na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, no começo da manhã daquele dia, foi transmitida em canais de TV para mostrar o que estava acontecendo na região durante a Rio - O motorista de aplicativo, de 28 anos, detido por desacato a autoridade durante uma ação da Polícia Civil na última sexta-feira (15), está tendo sua imagem associada a de uma traficante. A imagem do rapaz algemado, chegando na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, no começo da manhã daquele dia, foi transmitida em canais de TV para mostrar o que estava acontecendo na região durante a operação da Polícia Civil e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na comunidade do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, também Zona Norte

O motorista havia sido levado para a delegacia por desacato e à equipe de policiais que, durante a operação na região, começou a revistar alguns carros. Leandro explica que ele não estava sendo levado por ser criminoso, mas sim por ter gritado com um policial.

"Era por volta das 5h, eu estava em casa dormindo quando fui acordado aos gritos pela minha família falando que meu carro estava sendo invadido. Até então, a gente não estava sabendo de muita coisa, eu havia escutado um tiroteio e já tinha relacionado isso com alguma operação aqui na comunidade, então nem saí para trabalhar de madrugada. Assim que eu saí de casa vi o vidro do meu carro todo aberto e pensei que os policiais haviam quebrado o vidro todo", conta o rapaz, que reconhece que errou ao falar de forma ríspida com os agentes de segurança.

Plínio Leandro foi conduzido então até a 18ª DP (Praça da Bandeira) para assinar um termo de desacato, no entanto, quando ele chegou até a Cidade da Polícia, as câmeras de algumas emissoras apontaram o motorista como um dos traficantes do Comando Vermelho (CV), facção que domina a região em operação.

Ao saber do erro, o motorista ficou desesperado e com medo de perder sua fonte de renda. "Eu trabalho como Uber, já pensou algum passageiro meu reconhecer minha foto e achar que eu sou o criminoso que a televisão apontou?", indagou ele em entrevista ao DIA. Amigos e familiares do rapaz iniciaram então uma corrente nas redes sociais para contar a verdade por traz das imagens.

"Eu não tenho nenhuma ligação com o crime, tanto que eu fui muito bem recebido pelos policiais na delegacia, assinei o termo e sai de cabeça erguida pela porta da frente. Nesse momento, nenhuma câmera apontou para mim", se revolta o motorista que não para de receber ligações de parentes de outros estados questionando o que ele estava fazendo na televisão, sendo apontado como criminoso.

Medo de perder a única fonte de renda

Pai de um menino de 4 anos e com família para sustentar, Leandro teme que sua imagem fique associada a de um criminoso. A mãe do seu filho mora em uma outra comunidade, com domínio de outra facção, rival aquela que ele foi associado. Esse fato gera medo para o motorista. "Como afirmaram que eu era do CV, nem sei se vou poder ir lá visitar meu filho, tenho medo que façam alguma coisa comigo", desabafa o pai de família.

Leandro completa ainda: "Eu sou um rapaz brincalhão, tenho muitos amigos, não tenho e nunca tive envolvimento com nada. As pessoas julgam muito sem saber o fato real do que está acontecendo", diz Leandro que já adiantou que não poderá ir trabalhar durante o dia pois ainda está com receio de ser reconhecido de forma indevida.

O DIA questionou a Polícia Civil, na própria sexta-feira, o motivo de Plínio Leandro ter sido algemado e levado para a delegacia. Em nota, nesta segunda-feira (18), a 18ª DP confirmou que um homem foi autuado em flagrante por desacato e resistência. Ele foi liberado no mesmo dia e o caso encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes