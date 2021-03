Birmaneses fazem manifestação contra o golpe militar em Mianmar AFP

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 06:42

A líder civil de Mianmar, Aung San Suu Kyi, voltou a ser alvo de acusações nesta segunda-feira, durante uma audiência realizada na capital, Naypyidaw. A vencedora do prêmio Nobel da Paz participou da reunião por videoconferência. O advogado de Suu Kyi relatou à Reuters que ela foi acusada de publicar informações que poderiam causar medo ou alarde e perturbar a tranquilidade.



As duas acusações estão previstas no código penal da época em que o país era colônia. Mianmar se tornou independente em 1948. Além dessas acusações, a líder está sendo processada por importação ilegal de rádio de comunicação e por violar a Lei de Gestão de Desastres Naturais, ao não respeitar os protocolos de saúde contra a covid-19.



A ex-dirigente não é vista em público desde 1º de fevereiro, quando militares tomaram o poder e prenderam lideranças políticas do país. A próxima audiência de Kyi está marcada para 15 de março. No domingo, pelo menos 18 pessoas morreram em três cidades, por conta da violência policial, durante protesto contra o golpe militar.