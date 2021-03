Embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro foi flagrada agredindo empregada Divulgação

Por iG

Publicado 01/03/2021 15:29 | Atualizado 01/03/2021 15:30

Manila - Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, demitiu a embaixadora que trabalhava no Brasil, Marichu Mauro, após ela ter sido flagrada agredindo uma emprega doméstica na residência oficial, em Brasília, no ano passado.



"A Embaixadora no Brasil que maltratou uma empregada doméstica: Assinei o documento afirmando a decisão que impõe a pena de demissão do serviço, com a pena acessória de cancelamento de elegibilidade, perda de benefícios de aposentadoria, impedimento perpétuo de ocupar cargos públicos e impedimento de prestar concurso público", declarou Duterte em discurso nesta segunda-feira.

As imagens das câmeras de segurança foram resgatadas e transmitidas no dia 25 de outubro de 2020. Em seguida, Marichu teve que voltar ao país asiático e uma investigação sobre o acontecimento foi aberta no Departamento de Relações Exteriores (DFA, em inglês). Em novembro, uma acusação formal contra a embaixadora foi apresentada.

Na época, o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins (MPT-DF/TO), também teve a iniciativa de abrir uma investigação sobre caso. De acordo com o MP, "segundo a procuradora Carolina Mercante, pelos vídeos encaminhados, é possível detectar agressões físicas, que configuram trabalho degradante".

Marichu Mauro, foi nomeada como embaixadora do Brasil em 2018. A diplomata desde de 1995, trabalhou em países como Bélgica, Israel, Bahrein e Itália.