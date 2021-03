Dois pombos empurram um terceiro para os trilhos do metrô Reprodução/TikTok

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 12:44 | Atualizado 07/03/2021 13:32

Um vídeo mostra dois pombos que se juntaram com o objetivo de empurrar um terceiro para os trilhos do metrô de Nova York, nos Estados Unidos, segundos antes da composição chegar. Divulgada na última terça-feira, a gravação viralizou no TikTok e já registra mais de 16,2 milhões de visualizações até a tarde deste domingo.