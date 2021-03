Por IG - Último Segundo

Publicado 08/03/2021 16:19

Na vila de Phsar Prom, em Pailin, no Camboja, uma cobra venenosa foi avistada saindo de um vaso sanitário nesta segunda-feira (08). De acordo com o morador do imóvel, Ray Sopha, o pensamento inicial era de que a descarga não havia sido dada corretamente. Veja o vídeo:

Assim que a cobra aparece completamente, é possível vê-la com a língua de fora, saindo do vaso, em direção para o toalete.

Ray saiu do banheiro para pedir ajuda na remoção da cobra, mas assim que retornou, o animal não estava mais na privada. Uma busca foi realizada nos cômodos da sua residência e nenhum sinal da cobra foi encontrado.

"Começamos a utilizar somente o outro banheiro da casa desde então, não vamos utilizar este vaso enquanto não tivermos certeza que a cobra não voltará", disse Ray.