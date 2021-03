Homem chamou responsável pelos animais, mas ao voltar a cobra já tinha ido embora Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:53

Um homem da Camboja se deparou com uma cena assustadora ao sentar no vaso sanitária de sua casa, na semana passada. Uma cobra venenosa estava escondida no local. No primeiro momento, Ray Sopha pensou que estava entupido e pressionou a descarga. Entretanto, o animal não foi embora pelos canos e só após isso o homem notou a presença da cobra. As informações são do site do Mail Online.

Apesar de toda a situação, Ray pegou seu celular para filmar a cobra dentro do seu vaso. No vídeo, ele pressiona a descarga novamente, mas o animal permaneceu na água.

Como o animal não foi levado pela descarga, o homem decidiu entrar em contato com controle de animais selvagens do local, pois assim ajudaria a retirar o animal do vaso. Embora, ao voltar para o banheiro, ele viu que o bicho não estava mais ali, saindo sem deixar rastros.

Após o caso, Ray disse que não utiliza mais o banheiro em que a cobra apareceu e também passou a tomar muito cuidado antes de sentar em qualquer outro vaso sanitário. "Estou aliviado por ter notado a criatura antes de me sentar. Só vi coisas assim acontecerem na TV, nunca pensei que aconteceria comigo na vida real", disse ele.