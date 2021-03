Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por AFP

Publicado 10/03/2021 13:11

Os Estados Unidos querem comprar outras 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, o que dobraria seu pedido feito à empresa farmacêutica, disse um alto funcionário do governo nesta quarta-feira (10).



Joe Biden planeja falar sobre o assunto em uma reunião hoje à tarde com os diretores da Johnson & Johnson e de outro grupo americano, Merck.



Os dois grupos rivais chegaram a um acordo para produzir a vacina da Johnson & Johnson.



"O presidente anunciará que ordena às equipes do HHS [o Departamento de Saúde] que comprem 100 milhões de doses adicionais da vacina da Johnson & Johnson", disse o alto funcionário sob condição de anonimato.



Os Estados Unidos já fizeram muitos pedidos para receber até o final de maio as doses necessárias para vacinar todos os adultos americanos.



A Johnson & Johnson, cuja vacina foi aprovada no final de fevereiro como medida de emergência pelas autoridades de saúde americanas e que precisa de apenas uma injeção, já havia se comprometido a entregar 100 milhões de doses aos Estados Unidos.



O pedido adicional poderia ajudar a compensar os possíveis problemas de produção das outras duas vacinas autorizadas no país, as da aliança Pfizer/BioNTech e Moderna, das quais o governo americano pediu 300 milhões de doses cada uma. Essas duas últimas vacinas exigem duas doses por pessoa.