REPRODUÇÃO/FACEBOOK/SNAKE CATCHERS BRISBANE & GOLD COAST Você consegue encontrar a cobra píton na foto acima?

Por Último Segundo

Publicado 12/03/2021 13:37 | Atualizado 12/03/2021 13:42

Uma cobra píton-carpete chamou a atenção da internet ao encontrar um esconderijo entre as ferramentas mantidas na garagem de uma casa na Austrália. A imagem foi compartilhada no Facebook por profissionais do serviço de manejo de serpentes Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, depois de terem sido chamados ao local. "Encontre a serpente", diz a legenda.



A espécie não é venenosa, mas pode crescer até 3m de comprimento, colaborando para usar a contrição – o ato de enrolar e apertar a vítima até a morte – para matar as presas.

A foto fez sucesso nas redes sociais. "É ótimo brincar com isso, mas sempre que não consigo encontrar, fico um pouco preocupada, caso eu tivesse que fazer na vida real", comentou uma internauta. "Esse é um daqueles [desafios] 'não há cobra' e vocês estão brincando com a gente", desconfiou outra pessoa.

A píton se camuflou no meio das ferramentas que estavam na garagem REPRODUÇÃO/FACEBOOK/SNAKE CATCHERS BRISBANE & GOLD COAST

A píton viralizou com sua capacidade de camuflagem em meio aos cabos, pincéis e outras ferramentas do galpão. "Serpentes gostam de locais quentes e compactos", disse outro internauta.