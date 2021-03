Imprensa local diz que várias pessoas ficaram feridas e construções foram destruídas Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 01:21 | Atualizado 26/03/2021 01:25

Estados Unidos - Ao menos cinco pessoas morreram durante a passagem de uma série de tornados, nesta quinta-feira (25), em Birmingham, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Autoridades locais informaram que diversas pessoas ficaram feridas e construções também foram afetadas. "Peço a todas as pessoas que estiveram no caminho desses tornados que permaneçam em alerta", pediu a governadora do Alabama, Kay Ivey.

Na cidade de Ohatchee, três pessoas da mesma família que se abrigavam em uma estrutura de madeira acabaram morrendo. Um homem também morreu dentro de um motorhome na mesma região. A quinta vítima foi encontrada na comunidade de Wellington, de acordo com informações do médico legista do condado de Calhoun, Pat Brown, à AFP.



Moradores foram alertados pelo Serviço Meteorológico Nacional sobre o tornado e o xerife do condado de Jefferson orientou os cidadãos a se abrigarem e não saírem de casa ao menos que fosse necessário. “Por favor, evitem dirigir na estrada a menos que seja absolutamente necessário para permitir que o pessoal de segurança pública tenha tempo para limpar essas áreas”, publicou o gabinete do xerife nas redes sociais.



Em Pelham, cidade que fica aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Birmingham, os cerca de 21 mil habitantes também foram orientados a se abrigarem porque uma segunda rodada era esperada, segundo o site Alabama Al.com. O portal também informou que havia vários feridos no Condado de Shelby, a sudeste de Birmingham.

O número das vítimas não foi informado. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram os escombros de residências destruídas pelos tornados. O site poweroutage.us informou que mais de 35 mil residências no Alabama chegaram a ficar sem energia elétrica.

