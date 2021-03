Governo da Argentina suspenderá todos os voos com o Brasil, Chile e México a partir deste sábado Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Ansa

Publicado 26/03/2021 11:09

(ANSA) - O governo da Argentina suspenderá todos os voos com o Brasil, Chile e México a partir deste sábado (27) para tentar conter a disseminação de novas variantes do coronavírus Sars-CoV-2 no país.

A medida não tem prazo para acabar e se soma aos vetos de pessoas vindas do Reino Unido e Irlanda.

Além disso, todos os que chegarem ao país de países autorizados precisarão fazer um teste RT-PCR ao desembarcarem e outro sete dias depois - além de só poder embarcar apresentando um exame negativo.

Também será exigido um período de quarentena obrigatória para todos que chegarem: estrangeiros deverão cumprir o prazo em um hotel e cidadãos deverão permanecer isolados em suas casas.

O temor do governo é que o descontrole de casos no território brasileiro também avance no país. Há algumas semanas há uma alta constante na quantidade de novas contaminações.

A Argentina, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, já registrou 2.278.115 casos de Covid-19 e 55.092 mortes pela doença.

Já conforme o portal Our World in Data, foram aplicadas 3,3 milhões de doses das vacinas anti-Covid liberadas no país, o que equivale a 6% da população. (ANSA).