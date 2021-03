Alemanha doa 80 aparelhos para o tratamento respiratório e acessórios para o uso hospitalar Reprodução/Twitter/ Heiko Thoms

Publicado 26/03/2021 14:53 | Atualizado 26/03/2021 14:58

Berlim - A Alemanha enviou, na manhã desta sexta-feira, uma doação de 80 respiradores e insumos hospitalares para o Estado do Amazonas. Um avião da Aeronáutica alemã saiu do aeroporto de Colônia-Bonn nesta manhã. Os equipamentos chegarão a Manaus neste sábado. Em publicação no Twitter, o embaixador alemão Heiko Thoms informou que realizará a entrega dos materiais.

"A Alemanha doará ao Brasil 80 aparelhos respiratórios e acessórios para o uso hospitalar. Os equipamentos serão trazidos por um avião da Aeronáutica alemã. Amanhã vou entregá-los em Manaus", escreveu o embaixador na rede social.

Em nota, o Consulado da Alemanha esclareceu que a doação atende ao pedido de ajuda do governo do Amazonas, que foi endereçado à comunidade internacional. "Para o governo da Alemanha, a cooperação mundial para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 é de máxima prioridade, de modo que o país está disposto a prestar a sua ajuda humanitária", concluiu em comunicado.



“A pandemia somente será vencida, quando for vencida em todas as partes do mundo", destacou Thoms. “Ninguém está seguro, até que todos estejam seguros. A Alemanha e o Brasil são parceiros muito importantes e nós acreditamos que somente através da união e da cooperação de maneira solidária entre os países poderemos vencer essa pandemia", finalizou o embaixador.