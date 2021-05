Ana Clara Lima. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Publicado 21/05/2021 19:05

Rio - Ana Clara, apresentadora do "Bate-papo No Limite", compartilhou um momento de nostalgia com seus seguidores, nesta sexta-feira (21). A jornalista publicou um vídeo feito em 2019 durante uma viagem a Berlim, na Alemanha. Na gravação, Ana Clara aparece dançando em frente ao Brandenburg Gate.

"Hoje não é quinta mas eu quis postar esse #tbt que eu achei sem querer mexendo aqui no meu celular... saudades de ficar livre pelo mundo", desabafou a apresentadora na legenda. Ana Clara costuma compartilhar suas viagens nas redes sociais, então, até os fãs ficaram comovidos pela postagem. "Parece até em outra vida, né?", comentou uma seguidora. "Que saudade de viajar", escreveu outro internaura.