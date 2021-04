Mundo & Ciência

EUA geram 916 mil postos de trabalho em março e taxa de desemprego cai a 6%

No mês passado, o salário médio por hora diminuiu 0,13% ante o mês anterior, ou US$ 0,04, a US$ 29,96

Publicado 02/04/2021 10:26 | Atualizado há 55 minutos