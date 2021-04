Um ataque nesta sexta-feira (2) deixou ao menos dois policiais feridos no Capitólio Reprodução/CNN

Publicado 02/04/2021 15:02 | Atualizado 02/04/2021 18:33

Um agente morreu nesta sexta-feira (2) depois que ele e um colega foram atropelados por um veículo perto do Capitólio, centro legislativo do governo dos EUA. De acordo com informações preliminares do jornal Los Angeles Times, um carro invadiu uma área de segurança no entorno do prédio e acabou atingindo uma barricada da polícia, ferindo dois agentes.

Durante coletiva de imprensa, Yogananda Pittman, chefe interina da polícia do Capitólio, informou que "um dos nossos agentes sucumbiu aos seus ferimentos". Ela confirmou que o suspeito, que havia sido detido, também foi declarado morto após o ataque. Conforme autoridades locais, não parece ter sido um ato de terrorismo.

"A polícia do Capitólio está respondendo a um ataque na barreira de veículos na parte norte do complexo. Informações dão conta de que um veículo atingiu dois policiais no local. Um homem foi detido e encaminhado juntamente com os agentes ao hospital", informou um tuite da USCP (Polícia do Capitólio), na tarde desta sexta.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021



Ainda de acordo com a publicação, ambulâncias e helicópteros estiveram no local e um porta-voz dos Bombeiros informou que a corporação foi chamada após tiros terem sido disparados na parte norte do Capitólio. Especula-se que tenham partido dos agentes que estavam na barreira e foram atingidos pelo veículo.



Segundo a CNN, a possibilidade de um ataque na parte externa fez o Capitólio entrar em "lockdown". Além disso, um comunicado foi divulgado para que todas as pessoas se mantivessem dentro do prédio e distante das janelas, em especial na parte do Senado.

I am on lockdown inside the Capitol complex. Lots of first responders called and a helicopter just landed on the East front pic.twitter.com/7hKjPeX3Ah — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) April 2, 2021

