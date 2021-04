Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por AFP

Publicado 06/04/2021 15:24

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta terça-feira que todos os adultos do país serão aptos para receber vacinas contra a covid-19 até 19 de abril, vários dias antes do já ambicioso objetivo anterior - informou uma fonte do governo.

Biden fará o anúncio nas próximas horas, disse um alto funcionário do governo, que preferiu não ser identificado. O prazo fixado anteriormente era 1º de maio.

Se alcançar esse objetivo, isso implicará o fim das restrições por idade, estado de saúde e outras categorias para quem quiser se vacinar contra o coronavírus.

Isso não quer dizer, necessariamente, porém, que todos poderão se vacinar de imediato, já que a distribuição ainda está em curso.

Biden deve visitar nesta terça um centro de vacinação na Virgínia, nos arredores de Washington, antes de falar sobre o tema direito da Casa Branca.

Assim que tomou posse, o presidente colocou a vacinação em massa imediatamente no centro de sua agenda, em uma tentativa de conter rapidamente a pandemia e lançar a economia americana.

O objetivo inicial de administrar um milhão de doses por dia já foi superado com folga e, ontem, o assessor da Casa Branca sobre a pandemia, Andy Slavitt, afirmou que os Estados Unidos estão "agora com uma média de 3,1 milhões de injeções por dia durante o período de sete dias mais recente".

"Durante o fim de semana, houve mais de 4 milhões de vacinações registradas em um único dia pela primeira vez", afirmou.

As emissoras de televisão CNN e NBC noticiaram que hoje Biden também deve anunciar o número de 150 milhões de injeções aplicadas nos 75 primeiros dias de seu governo. O objetivo original era chegar aos 100 milhões nos primeiros 100 dias, mas foi ampliado para 200 milhões.

- Alta de contágios -Este fluxo de boas notícias se contrapõe, porém, ao aumento constante dos contágios de covid-19 no país, enquanto alguns americanos começam a baixar a guarda após mais de um ano usando máscara, mantendo o distanciamento social e de restrições comerciais e de entretenimento.

A diretora dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, alertou que os jovens estão no centro deste ressurgimento.

"Estamos vendo que isso está acontecendo predominantemente nos adultos jovens", disse Rochelle na segunda-feira. "Muitos deles, como destaquei, participam de atividades extracurriculares e esportes juvenis", completou.

No começo de março, o Texas, segundo estado mais populoso do país, anunciou o fim do uso obrigatório de máscara e a reabertura total dos estabelecimentos comerciais. Outros estados seguiram seu exemplo, ou se preparam para fazer isso.

Estado onde nunca foi obrigatório usar máscara, e restaurantes e praias ficaram fechados por apenas três meses, a Flórida foi escolhida por milhares de estudantes para passarem suas férias de primavera (outono no Brasil).

Quase 556.000 americanos morreram por covid-19 desde o início da pandemia, o número mais alto na comparação com os demais países. Ontem, a Universidade Johns Hopkins registrou 79.075 novos casos confirmados e 607 óbitos.