Biden imita Donald Trump e fará deportação em massa de brasileiros AFP

Por iG

Publicado 16/05/2021 13:05 | Atualizado 16/05/2021 14:37

Os Estados Unidos preparam o primeiro voo fretado de imigrantes brasileiros deportados desde o início do governo de Joe Biden. Cerca de 130 brasileiros serão mandados de volta, na quinta-feira. Esses voos eram frequentes no governo de Donald Trump.



No ano passado, o ex-presidente incluiu os brasileiros no protocolo conhecido como “Fique no México”, que remetia ao país vizinho automaticamente aqueles estrangeiros sem documentos apreendidos pelo serviço de fronteira, para que esperassem fora do país pela análise dos pedidos de asilo. Antes, os brasileiros aguardavam em solo americano.

Biden, por sua vez, prometeu durante a campanha em trabalhar para regularizar a situação dos imigrantes ilegais que vivem hoje nos EUA, dar tratamento digno aos que chegassem pela fronteira e não deportar estrangeiros nos 100 primeiros dias de governo.



Porém, segundo fontes com acesso aos trâmites de deportação, o voo só não partiu antes dos EUA porque autoridades americanas discutiam como providenciar o teste negativo de covid-19. Isso porque, desde 30 de dezembro, todos os passageiros que entram no Brasil precisam apresentar um exame PCR.