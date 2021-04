Homem é preso após dirigir com corpo de homem morto no banco do carona Reprodução/ Internet

Por AFP

Publicado 08/04/2021 15:30 | Atualizado 08/04/2021 15:34

Barcelona - Um suíço foi detido nesta quinta-feira (8) no nordeste da Espanha depois de dirigir 30 km na contramão pela rodovia com um homem morto no banco da carona, informou a polícia.

O homem de 66 anos dirigia inicialmente da Espanha para a França, mas ao encontrar uma blitz policial ao cruzar a fronteira, deu meia volta na estrada e começou a dirigir na contramão, disse à AFP uma porta-voz da polícia regional da Catalunha (nordeste).

Depois de mais de 30 km nos quais ignorou os sinais dos policiais, o motorista abandonou a rodovia e pegou uma estrada local, acidentando-se pouco depois a cerca de 20 km de Girona, informou um comunicado policial.

Quando os policiais "fizeram as verificações no interior do veículo, localizaram no banco do carona o corpo sem vida de um homem de idade avançada", acrescenta o texto.

Segundo a porta-voz da polícia, o corpo correspondia ao companheiro do motorista, também suíço, e nele não foram observados "indícios de criminalidade".

A polícia abriu uma investigação para esclarecer os fatos e prendeu o motorista, residente na Espanha, como "suposto autor de um crime contra a segurança na estrada".