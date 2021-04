Leite de mães vacinadas pode ser uma fonte de imunização contra a Covid-19 para bebê, diz pesquisa Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:11 | Atualizado 13/04/2021 16:16

Um estudo publicado, nesta segunda-feira (12), na revista científica americana "The Journal of the American Medical Association (JAMA)", revela que dois anticorpos específicos contra a covid-19 (IgA e o IgG) foram encontrados no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina anticovid. O leite materno pode ser uma fonte de anticorpos contra o coronavírus para os recém-nascidos, mas ainda será necessário novos estudos específicos para validar esta conclusão, conforme avaliaram os cientistas.

A pesquisa, porém, ainda não permite concluir que bebês que tomem o leite materno com anticorpos fiquem protegidos contra o vírus. "Os anticorpos encontrados no leite materno dessas mulheres mostraram fortes efeitos neutralizantes, sugerindo um potencial efeito protetor contra infecção em bebês", diz um trecho do artigo.



O levantamento contou com a análise de 84 mulheres que receberam o imunizante da Pfizer/BioNTech. Segundo os pesquisadores, o estudo foi feito em Israel, com profissionais de saúde que estavam amamentando, no período entre 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro deste ano. As amostras de leite materno foram colhidas antes e depois da administração da vacina.



Ao todo, foram coletadas 504 amostras de leite materno. Os especialistas tiveram como foco os anticorpos IgA e IgG, que são proteínas que defendem o corpo. A diferença é que o IgA protege contra infecções na área da boca, nas vias aéreas e no aparelho digestivo. Já o IgG mostra que o organismo já combateu o vírus e sabe identificá-lo.



Os dados indicaram que após a segunda dose do fármaco contra o coronavírus, 86,1% dos leitos maternos apresentavam o anticorpo IgA. Já para o IgG, os níveis de anticorpos demoraram mais tempo para aparecer no leite materno. No entanto, duas semanas depois da imunização, 97% manifestaram as proteínas de proteção. A presença desses anticorpos no leite sugere que o organismo consegue se defender do vírus.