Inglaterra - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e sua noiva, Carrie Symonds, se casaram no sábado em uma pequena cerimônia privada em Londres, disse seu escritório em Downing Street neste domingo.

O escritório de Johnson confirmou relatos do Mail On Sunday e do The Sun de que a cerimônia ocorreu na Catedral Católica Romana de Westminster, com a presença de um pequeno grupo de amigos e familiares, uma vez que, sob as atuais restrições ao coronavírus na Inglaterra, não mais do que 30 pessoas podem comparecer a um casamento.

Johnson, 56, e Symonds de 33 anos, uma defensora do meio ambiente, anunciaram seu noivado em fevereiro de 2020 e têm um filho juntos, Wilfred, de 1 ano. O casamento é o primeiro de Symonds e o terceiro de Johnson. Ele tem pelo menos cinco outros filhos de relacionamentos anteriores.

As núpcias relatadas ocorrem após uma semana política tumultuada para Johnson, que foi acusado pelo ex-assessor Dominic Cummings na quarta-feira, 26, de atrapalhar a resposta do governo ao coronavírus e ser "inadequado para o trabalho".