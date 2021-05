Por AFP

Publicado 24/05/2021 15:08

Quito - O ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso foi empossado como presidente do Equador para um mandato de quatro anos pela titular da Assembleia Nacional, Guadalupe Llori, em um ato celebrado, nesta segunda-feira (24), na sala de sessões legislativas em Quito."Está legalmente empossado como presidente da República do Equador", afirmou Llori, após tomar seu juramento.Este membro do Opus Dei, de 65 anos, foi juramentado por Llori, como estabelece a Carta Magna, diante da presença dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro ; da República Dominicana, Luis Abinader; e do Haiti, Jovenel Moise, assim como do rei da Espanha, Felipe VI, segundo o Congresso.A delegação do governo dos Estados Unidos é liderada por sua embaixadora na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Em sua chegada a Quito, no domingo, ela manifestou que eleições livres, como aquelas por meio das quais Lasso foi designado, são um exemplo para a democracia na região.A Secretaria de Comunicação havia antecipado a presença na posse dos presidentes da Colômbia, Iván Duque; do Chile, Sebastián Piñera; e do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Eles não compareceram.Com uma aceitação de 60,5% dos equatorianos, Lasso substituiu Lenín Moreno, que chegou à Presidência impulsionado pelo ex-governante socialista Rafael Correa (2007-2017) e depois se tornou seu adversário político.O ex-banqueiro herda um país em crise econômica, que se aprofundou com a covid-19, sendo o Equador o sétimo país da América Latina em número de casos (418.851) e mortes (20.193), de acordo com uma contagem da AFP.Como prelúdio, no domingo foi realizado em Quito um fórum ibero-americano de direita organizado pela Fundação Internacional para a Liberdade (FIL), liderada pelo prêmio Nobel Mario Vargas Llosa, com participação de Lasso e seus "amigos" José María Aznar, ex-governante da Espanha, e Andrés Pastrana, da Colômbia.O encontro, que também contou com a presença do líder da oposição venezuelana Leopoldo López, debateu os desafios da liberdade num momento em que o governo colombiano enfrenta protestos sociais e no Chile a esquerda desperta.