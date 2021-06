Pessoas usando máscaras cruzam a ponte sobre a rodovia na fronteira EUA-México em San Diego, Califórnia - Étienne Laurent/Divulgação

Pessoas usando máscaras cruzam a ponte sobre a rodovia na fronteira EUA-México em San Diego, Califórnia Étienne Laurent/Divulgação

Por AFP

Publicado 04/06/2021 11:32

A economia americana acrescentou 559 mil empregos em maio e o índice de desemprego se reduziu a 5,8%, informou nesta sexta-feira, 4, o Departamento de Trabalho, em um contexto em que a vacinação em massa contra a covid permitiu reaberturas e contratações nas empresas.

Embora a criação de emprego do mês passado tenha sido mais fraca que o esperado, o relatório mensal aponta uma recuperação das demissões em massa causadas pela pandemia, com uma queda de 431.000 no número de desempregados persistentes, totalizando 3,8 milhões, número que ainda é alto.

Publicidade

Em relação à fevereiro de 2020, quando a pandemia ainda não havia impactado a primeira economia do mundo, há 7,6 milhões de postos de trabalho a menos, segundo o relatório.

Os setores que foram mais gravemente prejudicados pelas restrições comerciais para conter o vírus constituíram a maior parte do avanço no mês passado: lazer e hotelaria somaram 292.000 empregos, dois terços deles em negócios como bares e restaurantes.

Publicidade

As acomodações somaram 35.000 posições, e as empresas de entretenimento, jogos de azar e recreação acrescentaram 58.000.

No entanto, este setor ainda tem 2,5 milhões de empregos a menos em comparação com fevereiro de 2020, de acordo com o relatório.

Publicidade

Em relação aos salários, a remuneração média por hora aumentou 15 centavos, para 30,33 dólares, depois de um aumento de 21 centavos em abril, que o Departamento do Trabalho atribuiu aos esforços das empresas para atrair trabalhadores desempregados de volta ao mercado.

"Os dados dos últimos dois meses sugerem que a crescente demanda de mão de obra associada com a recuperação da pandemia pode ter exercido uma pressão de aumento sobre os salários", diz o relatório oficial, apesar de acrescentar que as demissões causadas pela pandemia "complicam a análise" das tendências salariais.

Publicidade

O Departamento do Trabalho também revisou ligeiramente o aumento da criação de empregos nos meses anteriores. Sendo assim, as novas contratações de março ficaram em 785.000, e abril aumentou para 278.000, um aumento líquido de 27.000 para os dois meses.