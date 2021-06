Na semana que vem, além da imunização por faixa etária, Niterói vacina também profissionais da educação superior e portuários - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:16

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira, 3, a doação de 80 milhões de vacinas anticovid a serem distribuídas globalmente, 75% das quais pelo programa Covax em regiões como a América Latina. Brasil na lista com mais de 40 nações que irão receber parte do 1º lote de doações das vacinas contra a Covid-19, com 25 milhões de doses, anunciaram as autoridades americanas.



"Hoje, o governo anuncia o quadro para a divisão das 80 milhões de doses americanas através do mundo", declarou a Casa Branca em um comunicado.

EUA se comprometeu a redistribuir cerca de 80 milhões de doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson para outros países até o final de junho.



"Ao menos três quartos das doses doadas serão distribuídas via Covax", acrescentou.



Os 25% restantes (20 milhões de doses) serão destinadas "a países necessitados, aqueles que enfrentam surtos da epidemia, a vizinhos imediatos" dos Estados Unidos, explicou a Casa Branca.



Washington também detalhou os países aos quais serão enviadas as primeiras 25 milhões de doses: quase 19 milhões passarão pelo Covax.



6 milhões para América do Sul e Central: Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti, Comunidade do Caribe e República Dominicana.



7 milhões para a Ásia: Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Ilhas Maldivas, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, Papua Nova Guinea, Taiwan, e as Ilhas do Pacífico.



5 milhões para a África, distribuídas entre os países selecionados em coordenação com a União Africana.



"Compartilhamos essas doses, não por favores ou concessões. Compartilhamos essas vacinas para salvar vidas e liderar o mundo em direção ao fim da pandemia com o poder de nosso exemplo e nossos valores", disse Biden em um comunicado.



A Casa Branca informou que, para as doses a serem distribuídas por meio do mecanismo Covax, Washington priorizará países da América Latina e Caribe, e do Sul e Sudeste Asiático e da África.

*Com informações da AFP