Até a polícia chegar, a mulher bateu em quatro carros diferentes Reprodução

Publicado 29/06/2021 11:32

Rio - Annie Williams, moradora do Texas, nos Estados Unidos, foi presa após ser flagrada entrando em uma loja de bebidas - e colidindo com outros quatro carros - numa tentativa de assassinato do seu namorado.

Assista ao momento da colisão:

O acidente ocorreu na última sexta-feira, 29, por volta das 20h - horário local. Documentos da polícia identificam que a mulher havia tido uma briga com seu companheiro e utilizou seu SUV Chrysler preto para atropelá-lo.

Na tentativa de homicídio, Annie atropela a perna de uma mulher que passava pelo local e fratura o tornozelo da vítima. A pedestre foi encaminhada ao hospital.

Mesmo com a presença da polícia, após as colisões no estacionamento da loja de bebidas, Annie fugiu da cena e tornou-se alvo de uma perseguição.

A loja quantificou um total de R$ 120.000 em prejuízos. Annie Williams responderá por agressão - agravada com arma mortal - evasão de prisão e dano criminal.