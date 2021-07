O edifício Champlain Towers South de 12 andares construído à beira-mar em Surfside desabou parcialmente na madrugada de 24 de junho. - AFP

Por AFP

Publicado 10/07/2021 15:10 | Atualizado 10/07/2021 15:12

A descoberta de novos corpos elevou para 86 o número de mortos no desabamento de um prédio na Flórida, no sul dos Estados Unidos, informaram neste sábado, 10, as autoridades locais. Depois de mais uma noite de buscas, sete novos corpos foram encontrados, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que um total de 62 vítimas foram identificadas, enquanto 43 continuam desaparecidas.



Depois de quase duas semanas de esperanças de encontrar sobreviventes, as autoridades resolveram na quarta-feira interromper as operações de resgate para se concentrar na recuperação de corpos.

Na sexta-feira, porém, os socorristas testemunharam um pequeno milagre quando resgataram com vida um gato de um apartamento do nono andar. Binx, um felino de pelo curto e preto, foi devolvido aos seus donos, cujo pai de família é um dos desaparecidos.



O restante do prédio foi demolido devido aos riscos à sua estabilidade na noite de domingo, permitindo que as equipes avançassem na escavação de áreas antes inacessíveis.