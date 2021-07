Alunos e professores vacinados contra a covid-19 não precisarão mais usar máscaras nas aulas nos Estados Unidos - Imagem Arquivo

Alunos e professores vacinados contra a covid-19 não precisarão mais usar máscaras nas aulas nos Estados UnidosImagem Arquivo

Por AFP

Publicado 09/07/2021 16:49

Washington - Alunos e professores vacinados contra a covid-19 não precisarão mais usar máscaras nas aulas nos Estados Unidos quando o ano letivo começar, de acordo com recomendações das autoridades de saúde, atualizadas nesta sexta-feira, 9.

Essas novas diretrizes para escolas de ensino fundamental e médio estão alinhadas com aquelas para adultos.

Publicidade

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) anunciaram em maio que os americanos vacinados poderiam parar de usar máscaras, mas os conselhos de saúde das escolas seguiram recomendando seu uso.

“Em ambientes internos, o uso de máscaras é recomendado para pessoas que não foram totalmente vacinadas”, afirmam as novas recomendações. “Isso inclui alunos, professores e funcionários”, escreve o CDC, que é o principal órgão federal de saúde pública do país.

Publicidade

No entanto, os estabelecimentos permanecem livres para seguir ou não essas instruções.

“Dependendo das necessidades dos habitantes, os funcionários da escola podem decidir que o uso da máscara é um requisito universal (ou seja, obrigatório independentemente do estado de vacinação)”, especifica o CDC.

Publicidade

Esses motivos podem incluir uma alta taxa de transmissão do vírus a nível local, ou mesmo "dificuldades em fazer cumprir as instruções para o uso de máscaras que não são universais".

As autoridades sanitárias destacam que a reabertura das escolas para as aulas "presenciais" é "uma prioridade" e enfatizam a necessidade de alcançar o máximo da população com a imunização, "uma das estratégias mais importantes para ajudar a retomar a atividade escolar de modo seguro".