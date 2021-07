Mãe joga bebê de prédio em chamas na África do Sul - Reprodução

Publicado 14/07/2021 20:32 | Atualizado 14/07/2021 20:33

Cidade do Cabo - Uma mãe teve que jogar seu bebê de um prédio em chamas em Durban, na África do Sul. O edifício foi incendiado por saqueadores em meio à onda de protestos e violência que tomou o país desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, na semana passada.



Vizinhos e pessoas que passavam pela região ajudaram no resgate tanto da mãe quanto do bebê e de outras pessoas presas no edifício.



Os protestos começaram depois que o ex-presidente Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por se recusar a depor em um processo em que é acusado de corrupção. Ele nega ter cometido crimes. Dezenas de pessoas já morreram em meio à violência, e centenas foram presas.



Assista ao vídeo: