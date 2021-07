Regulador europeu afirmou que aplicar duas doses da vacina é 'crucial' para ter proteção contra a variante Delta - Reprodução

Regulador europeu afirmou que aplicar duas doses da vacina é 'crucial' para ter proteção contra a variante DeltaReprodução

A AFP

Publicado 14/07/2021 14:26 | Atualizado 14/07/2021 14:28

Haia - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que aplicar duas doses de algumas das vacinas anticovid aprovadas na UE é "crucial" para ter proteção contra a muito contagiosa variante Delta e pediu para acelerar seus programas de vacinação.

"Evidências preliminares sugerem que é necessário ter a segunda dose de uma vacina contra a covid-19 de duas doses para fornecer proteção adequada contra a variante Delta", disse a EMA, acrescentando que "o respeito do programa de vacinação recomendado é crucial para ter a mais alta proteção".

Publicidade

A variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está se propagando muito rapidamente na Europa e constituirá 90% dos casos de covid-19 no continente no final do verão boreal, informou o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças no mesmo comunicado.

"Isso torna essencial que os países acelerem seus programas de vacinação, incluindo a aplicação da segunda dose quando for recomendado, e que fechem as brechas e oportunidades de surgimento de mais variantes", disse a EMA.

Publicidade

Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, em dez países da UE cerca de 30% ou mais das pessoas maiores de 80 anos não completaram o programa de vacinação recomendado.

A variante Delta poderia "prejudicar seriamente os esforços de controle da pandemia", acrescentou a EMA, que estima que "são necessários esforços adicionais" em alguns países para proteger as pessoas vulneráveis e idosas.

Publicidade

Vários países decidiram recentemente endurecer seu dispositivo sanitário, principalmente para incentivar a vacinação para as pessoas mais relutantes.

Há também boas razões científicas para pensar que a combinação de diferentes marcas de vacinas, entre a primeira e segunda dose, é segura e eficaz contra a covid, segundo a EMA.

Publicidade

O uso deste tipo de estratégia de vacinação "poderia permitir às populações estarem protegidas mais rápido e um uso melhor das reservas de vacinas disponíveis", disse o regulador europeu.

No entanto, a EMA declarou que é cedo demais para confirmar se será preciso tomar uma terceira dose, já que não existem ainda dados suficientes das campanhas de vacinação ou estudos.