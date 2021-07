George W. Bush - Divulgação

A AFP

Publicado 14/07/2021 10:13

Berlim - O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush criticou, nesta quarta-feira, 14, a retirada das tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do Afeganistão.

Segundo ele, as consequências serão sofridas especialmente por "mulheres e meninas afegãs".

"Mulheres e meninas afegãs vão sofrer um dano indescritível. Elas serão abandonadas para serem sacrificadas por essas pessoas brutais, e isso parte meu coração", disse W. Bush em entrevista à rede alemã Deutsche Welle.

Quando a rede de televisão perguntou se ele considerava um erro, o ex-presidente disse: "Sim, eu penso isso, porque as consequências serão incrivelmente negativas."

O ex-presidente enviou tropas americanas para o Afeganistão em 2001, após os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos.

Bush, que está na Alemanha para se reunir com a chanceler Angela Merkel, disse achar que a dirigente pensa da mesma forma e elogiou "sua dignidade". Em algumas semanas, Merkel deixará o cargo, após 16 anos como chanceler.

As tropas americanas e da OTAN começaram sua retirada do Afeganistão em maio e devem concluí-la até 11 de setembro.

Quando o processo de retirada das tropas começou, cerca de 2,5 mil soldados americanos e 7 mil de outros países estavam presentes no Afeganistão.

Sua saída do país põe fim a 20 anos de intervenção militar.

A retirada das tropas estrangeiras coincide com o avanço dos talibãs. Agora, eles ocupam grande parte do território afegão frente a um Exército local fraco e desorganizado, que se vê privado do essencial apoio aéreo do Exército americano.