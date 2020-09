Assaltante que roubou carro no Jardim Botânico é preso ao colidir com veículo no Túnel Rebouças

Rio - PMs do 23º BPM (Leblon) prenderam, no fim da madrugada desta sexta-feira, um assaltante que roubou um carro no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O bandido foi capturado após colidir com o carro que havia levado em uma das paredes do Túnel Rebouças, por volta das 5h30.

De acordo coma Polícia Militar, um outro criminoso que participou do assalto conseguiu fugir, após a colisão. Os agentes conseguiram chegar até eles depois de serem informados do crime e realizarem um cerco tático na região.

Por causa do acidente, o Centro de Operações da Prefeitura (COR) informou que uma faixa da pista sentido Centro na segunda galeria da via expressa chegou a ficar fechada por cerca de meia hora.

O roubo do carro está sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana).