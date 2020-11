Ana Otani Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 11:37 | Atualizado 04/11/2020 11:52

Rio - A youtuber Ana Otani causou polêmica ao rifar a "nova virgindade" na internet. Aos seguidores no Twitter, ela revelou ter feito uma cirurgia de reconstrução de hímen para ter a primeira relação sexual com o namorado, mas descobriu traição e mudou de ideia.

fotogaleria

Publicidade

“Fiz minha cirurgia, ia perder minha virgindade com meu namorado que me meteu logo um chifre pra eu deixar de ser besta”, escreveu a jovem que recebeu alertas e críticas de que está contribuindo com o cenário de objetificação do corpo feminino.

"Se prostituir não é problema, o problema é rifar uma mulher como objeto", disse um internauta. "Nem consigo tirar sarro de tão triste que é", opinou mais um.

Publicidade

Com a repercussão negativa, a youtuber se defendeu e rebateu as críticas. “Eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa. Única diferença de sexo de balada é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro!”, disse Ana.