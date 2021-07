Luiz Henrique Froede, brasileiro morto em Lisboa - Reprodução:Facebook

Publicado 14/07/2021 13:17

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal informou que prendeu um homem suspeito de assassinar o jovem brasileiro Luiz Henrique Froede, de 22 anos, na última quarta-feira, 7, no bairro turístico de Alfama, em Lisboa.

De acordo com um comunicado, a PJ revelou que o suspeito do crime e o jovem mineiro "tinham um desentendimento há já algum tempo" e que o autor dos disparos, de 23 anos, não conseguiu escapar e foi detido no dia do crime.

Apesar de ter sido preso, após o interrogatório inicial, o suspeito saiu em liberdade condicional e terá de se apresentar à PJ a cada duas semanas.

"Foi possível proceder à identificação cabal, localização e detenção do autor, ainda no próprio dia 7 de julho, bem como realizar a apreensão da arma de fogo utilizada na prática dos factos ilícitos", diz a PJ em nota.

A investigação da Polícia Judiciária constatou que o suspeito dos disparos estava em casa, em Alfama, "quando foi surpreendido pela presença da vítima. Após uma intensa discussão, o autor, empunhando uma arma de fogo, desferiu dois disparos na direção da vítima, que atingiram na região da cabeça e na região torácica. Após os factos, colocou-se em fuga, abandonando a vítima no interior da sua habitação".