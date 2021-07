Pedro Castillo foi declarado presidente do Peru na última segunda (19) e Bolsonaro o cumprimentou pela vitória - AFP

Publicado 20/07/2021 17:55

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou, por meio do perfil da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República no Twitter, o presidente eleito do Peru, Pedro Castillo, pela vitória nas urnas confirmada nesta segunda-feira, 20.

"Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones por sua eleição à presidência do Peru. Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações. Felicidades ao povo peruano!", escreveu o perfil da Secom na rede em mensagem assinada por Bolsonaro.

Apesar dos votos de alegria, no mês passado, Bolsonaro chegou a se referir com pessimismo ao pleito do país vizinho. "Perdemos agora o Peru e vai assumir um cara do Foro de São Paulo", disse Bolsonaro em encontro com lideranças evangélicas em Anápolis (GO) em 9 de junho.

Pedro Castillo é professor de uma escola rural e ganhou notoriedade na esquerda peruana há quatro anos como líder de uma greve nacional da categoria. Castillo é católico e usa das passagens bíblicas para reforçar a rejeição a pautas de costumes, como o aborto, homossexualidade e eutanásia.