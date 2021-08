O Japão tem apenas 41% de sua população ao menos parcialmente imunizada contra a doença, segundo o portal Our World in Data - Foto: reprodução internet

O Japão tem apenas 41% de sua população ao menos parcialmente imunizada contra a doença, segundo o portal Our World in DataFoto: reprodução internet

Publicado 04/08/2021 11:10

Rio - A cidade de Tóquio, que sedia os Jogos Olímpicos de 2020, bateu nesta quarta-feira, 4, um novo recorde de casos de covid-19, com 4.166 contágios notificados em um período de 24 horas.

Essa é a maior marca registrada na capital do Japão em um único dia desde o início da pandemia, superando os 4.058 casos contabilizados no último sábado, 31. De acordo com o governo local, o aumento em relação à semana passada é de 78%.

Publicidade

O repique na pandemia já fez o governo do Japão estender o estado de emergência em Tóquio, Osaka e nas regiões de Chiba, Kanagawa e Saitama até 31 de agosto.

O país vem mantendo uma média de menos de 100 mortes por dia desde o início de junho, mas está entrando na fase mais aguda da pandemia com índices de vacinação relativamente baixos.



O Japão tem apenas 41% de sua população ao menos parcialmente imunizada contra a doença, segundo o portal Our World in Data, sendo que 31% das pessoas concluíram o ciclo de vacinação.