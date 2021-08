Dublê e paraquedista Nicole Smith-Ludvik - Youtube / divulgação

Publicado 10/08/2021 17:15

Uma nova ação de marketing da companhia aérea Emirates colocou uma mulher vestida de comissária de bordo no topo do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai.

Com quase 830 metros de altura, o edifício tem base no formato de uma flor de lótus e recebeu a paraquedista e dublê Nicole Smith-Ludvik em seu topo. Na campanha publicitária da Emirates, ela aparece vestida com o uniforme da empresa no topo do arranha-céu.

No vídeo, Nicole passa cartazes com dizeres que comemoram as voltas dos voos entre Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, depois do país ter saído da lista vermelha e ter sido adicionado à chamada "lista âmbar", permitindo as viagens.



"Colocar os Emirados Árabes Unidos na lista âmbar do Reino Unido nos fez sentir no topo do mundo. Voe com a Emirates, voe melhor", dizem os cartazes segurados pela paraquedista.

Em sua conta no Instagram, Nicole afirmou que a campanha publicitária foi uma das "acrobacias mais incríveis e loucas que já fez". De acordo com a Emirates, o vídeo não é uma montagem, e a mulher subiu até o topo do prédio por um acesso interno. Confira o vídeo: