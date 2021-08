União Europeia deve receber os afegãos que enfrentam uma 'ameaça imediata' pelo retorno ao poder dos talibãs - AFP

Publicado 18/08/2021 16:30

Bruxelas - A União Europeia (UE) deve receber os afegãos que enfrentam uma "ameaça imediata" pelo retorno ao poder dos talibãs, declarou nesta quarta-feira, 18, a comissária europeia Ylva Johansson, pedindo aos países para "acelerar" a recepção de refugiados.

"Devemos evitar que as pessoas iniciem viagens muito perigosas para chegarem clandestinamente nas fronteiras da UE. Devemos ajudá-las antes", acrescentou a responsável comunitária de Assuntos do Interior, em uma reunião com os ministros europeus do ramo.

A funcionária sueca considerou "importante" ajudar a "estabelecer nos Estados da UE" aqueles que enfrentam uma "ameaça imediata", como jornalistas e afegãos que trabalharam pelo respeito dos "direitos fundamentais".

"Também é essencial considerar a questão do gênero, para que possamos ajudar mulheres e meninas", afirmou.

A comissária europeia pediu aos países do bloco para "acelerar suas operações" de recepção de refugiados em seus territórios, "aumentando as cotas" de afegãos que podem abrigar e "oferecendo vias legais adicionais" para chegarem à Europa.

Esses esforços seriam, em sua opinião, complementares ao trabalho "para contra-atacar os riscos da migração irregular, combater o tráfico de seres humanos e administrar efetivamente [as] fronteiras" da UE.

A questão da recepção de afegãos que fogem do regime do Talibã gera debate entre os 27.

A chanceler alemã Angela Merkel disse na terça-feira que está aberta a uma acolhida "controlada" de refugiados afegãos, "especialmente vulneráveis".

Na França, o presidente Emmanuel Macron pediu para "anticipar" a eventual chegada de afegãos e para "se proteger contra grandes fluxos migratórios irregulares".

A Áustria pediu nesta quarta-feira à UE para lançar "centros de retenção" nos países vizinhos do Afeganistão para os afegãos expulsos da Europa. Já a Grécia quer enviá-los par a Turquia.