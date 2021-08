Atentado em Cabul deixou pelo menos 85 mortos, entre eles 13 soldados americanos, e mais de 160 feridos - AFP

Atentado em Cabul deixou pelo menos 85 mortos, entre eles 13 soldados americanos, e mais de 160 feridosAFP

Publicado 27/08/2021 12:34

Nova York - O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu à comunidade internacional que leve à Justiça os autores dos atentados no aeroporto de Cabul - de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 27.

"Os membros do Conselho de Segurança destacaram a necessidade de responsabilizar os perpetradores, organizadores, financiadores e patrocinadores destes atos repreensíveis de terrorismo e levá-los à Justiça", declarou o conselho de 15 membros, que pediu aos Estados "a cooperação ativa com todas as autoridades pertinentes neste sentido".

Ainda conforme a nota, "o Conselho de Segurança condena, nos mais duros termos, os deploráveis ataques".

O ataque sangrento reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) deixou pelo menos 85 mortos, entre eles 13 soldados americanos, e mais de 160 feridos.

O atentado foi igualmente condenado pelos talibãs, pelos Estados Unidos e seus aliados, e também por Rússia e China.