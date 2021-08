Mulher se disfarçou de enfermeira para sequestrar bebê - Reprodução

Publicado 27/08/2021 16:35 | Atualizado 27/08/2021 16:36

Cidade México - Uma mulher se vestiu de enfermeira e entrou em um hospital da cidade de Zapopan, no México , para sequestrar um recém-nascido. Assim que encontrou a criança, a mulher pediu que a mãe a entregasse para realizar um procedimento médico e fugiu com o bebê, nessa quarta-feira (25).



Depois do ocorrido, profissionais relataram a situação e houve intensas buscas atrás da mulher, segundo o portal Infobae . Em publicação nas redes sociais, nessa quinta-feira (26), a polícia local informou que o bebê foi encontrado no estacionamento de um prédio na Rua Arco Flecha, na mesma região. A vítima foi levada ao hospital para avaliação médica.

O governador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmou a notícia por meio de sua conta do Twitter e afirmou que a criança se encontra em "perfeitas condições".



"Com a confirmação preliminar da identidade pelo pai, anunciamos com grande alegria que o bebê que ontem foi roubado do Hospital Geral do Oeste já foi localizado. O seu estado de saúde foi avaliado no Hospital de Zapopan e encontra-se em perfeitas condições", escreveu Alfaro.



O caso ainda está em investigação e a responsável pelo sequestro ainda não foi localizada.