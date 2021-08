Ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab - AFP

Publicado 27/08/2021 14:17

Londres - Dois britânicos e o filho de um concidadão morreram no atentado cometido no aeroporto de Cabul na quinta-feira, 26, e que deixou pelo menos 85 mortos - anunciou o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, nesta sexta-feira, 27.

"Me entristece profundamente saber que dois cidadãos britânicos e o filho de outro cidadão britânico morreram no atentado terrorista de quinta-feira, e que outros dois tenham ficado feridos", afirmou.

"Eram pessoas inocentes e é uma tragédia que tenham sido assassinadas por terroristas covardes enquanto buscavam a segurança de seus familiares no Reino Unido", acrescentou, destacando que está oferecendo assistência consular a suas famílias.

"Não daremos as costas para quem confia em nós em seus momentos de necessidade e nunca nos deixaremos intimidar pelos terroristas", insistiu Raab.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou, na quinta-feira, o atentado perto do aeroporto de Cabul, no qual morreram ao menos 85 pessoas, entre elas 13 soldados americanos que prestavam serviços de segurança em uma operação de evacuação em massa de civis afegãos que fugiam do país após o retorno dos talibãs ao poder em meados de agosto.

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, afirmou nesta sexta-feira que a operação de retirada realizada pelo Reino Unido no Afeganistão terminaria "em questão de horas".

Quase 14 mil britânicos e afegãos foram resgatados como parte das operações britânicas desde meados de agosto, afirmou, reconhecendo que até 150 britânicos e entre 800 e 1,1 mil afegãos com direito a participar do programa de pessoal afegão contratado localmente pelo Reino Unido não puderam ser evacuados.